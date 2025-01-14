Калининградца обвинили в жестоком обращении с животными, дело передали в суд

Калининградца обвинили в жестоком обращении с животными, дело передали в суд
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Жителя Калининграда обвиняют в жестоком обращении с домашними животными. Уголовное дело для вынесения приговора передано в суд. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области в своём телеграм-канале.

Следствие полагает, что 31-летний мужчина в 2023-2024 годах в своей квартире по улице Железнодорожной в Калининграде оставлял на длительное время без воды и еды двух кошек и четырёх собак. Согласно заявлениям, обвиняемый жестоко избивал животных и тушил об их туловища сигареты. Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

«В результате этого животным причинены травмы и увечья. На стадии следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

10 января стало известно, что в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, избившего собаку молотком. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. О жестоком обращении с животным в полицию сообщила 61-летняя мать калининградца.

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