Издевавшегося над домашними животными калининградца отправили в колонию

Издевавшегося над домашними животными калининградца отправили в колонию
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградца, который издевался над своими домашними животными, отправили в колонию-поселение на два года. Об этом сообщила пресс-служба Областного суда в своём телеграм-канале.

Отмечается, что 31-летний мужчина с апреля 2023-го по июнь 2024-го издевался над животными, которые проживали с ним в одной квартире по ул. Железнодорожной в Калининграде. Обвиняемый оставлял их без еды и воды, тушил о них сигареты, одну кошку выбросил из окна четвёртого этажа. Один щенок погиб, остальные животные имеют следы побоев и увечья.

На заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривали в порядке особого производства.

«Суд квалифицировал его действия по „д“ ч. 2 ст. 245 УК РФ как жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных. Приговором Московского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении Областного суда.

О том, что дело 31-летнего калининградца передали на рассмотрение в суд, стало известно в середине января. 10 января возбудили уголовное дело в отношении другого злоумышленника, избившего собаку молотком. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. О жестоком обращении с животным в полицию сообщила 61-летняя мать калининградца.

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