Издевавшегося над домашними животными калининградца отправили в колонию

Калининградца, который издевался над своими домашними животными, отправили в колонию-поселение на два года. Об этом сообщила пресс-служба Областного суда в своём телеграм-канале.

Отмечается, что 31-летний мужчина с апреля 2023-го по июнь 2024-го издевался над животными, которые проживали с ним в одной квартире по ул. Железнодорожной в Калининграде. Обвиняемый оставлял их без еды и воды, тушил о них сигареты, одну кошку выбросил из окна четвёртого этажа. Один щенок погиб, остальные животные имеют следы побоев и увечья.

На заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривали в порядке особого производства.

«Суд квалифицировал его действия по „д“ ч. 2 ст. 245 УК РФ как жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных. Приговором Московского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении Областного суда.