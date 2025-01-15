Крещенские купания в Калининградской области разрешили в пяти местах

В 2025 году проводить крещенские купания в Калининградской области официально разрешили в пяти местах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Временные спасательные посты будут организованы:

в посёлке Константиновка Гурьевского муниципального округа — водоём агротуристического комплекса Подворье на „Хуторской“,

в посёлке Изобильное Полесского муниципального округа — озеро на территории женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Державная,

в посёлке Ровное Гвардейского муниципального округа — местный водоём,

в Черняховске на улице Ленинградской — купель на источнике со святой водой,

в Гусеве — стационарная купель на территории храма Всех Святых», — говорится в сообщении.

Окунаться в МЧС советуют только в специально оборудованных местах, где несут дежурства представители служб спасения и медицинские работники.

«За два часа до купания следует плотно поесть. Запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения! Ваши одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. Не забудьте и шапку — надевайте ее сразу, как выйдете из воды. Перед погружением в ледяную воду необходимо разогреть мышцы. Если сделать физические упражнения: приседания, наклоны, махи руками — тогда купание пройдёт с меньшим стрессом для организма», — напомнили в министерстве.

К месту омовения рекомендуют подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Следует убедиться, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо погружаться с помощью поручней, которыми оснащены места спуска, и выходить из воды также держась за них.

«Входите в воду не спеша. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Запрещается нырять вперёд головой!» — советуют в МЧС.

Во избежание общего переохлаждения организма не рекомендуется пребывание в холодной воде более одной минуты. После купания советуют растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и согреться горячим чаем.

Годом ранее региональное управление Роспотребнадзора по результатам проведённых исследований пришло к выводу, что в купели Гусевского округа вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Гусевской администрации рекомендовали не допускать проведения купаний в крещенской купели реки Писсы по ул. Толстого, 2А.