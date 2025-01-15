В Калининграде приостановили обучение реставраторов старинных дверей

Фонд капитального ремонта Калининградской области приостановил работу курсов по обучению реставраторов старинных дверей. Пятый образовательный модуль в настоящее время заморожен. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», сообщила главный архитектор Фонда Наталья Пьянкова в ходе рабочего совещания, посвященного проекту Союза реставраторов РФ, которое прошло в Музее изобразительных искусств в среду.

Наталья Пьянкова рассказала, что на курсы выделялась целевая субсидия бюджета Калининградской области на восстановление исторических дверных полотен. «Было пять модулей. Пятый, к сожалению, на сегодняшний день заморожен», — сообщила она. Главный архитектор ФКР добавила, что надеется на восстановление курсов, поскольку они были крайне востребованы, кроме того, в регионе есть дефицит кадров, которые могли бы заниматься такой работой.

Напомним, Фонд капитального ремонта запустил курсы по реставрации старинных дверей в 2020 году. В число преподавателей вошли руководитель реставрационной мастерской «Петрополь» Владимир Семёнов, арендатор замка Вальдау Сергей Сорокин, культуролог Александра Макаревич. Длительность курсов составляла 1,5 месяца (72 часа), стоимость в 2020 году — около 7000 рублей.