Калининград назвали самым популярным направлением авиакомпании «Победа»

Калининград стал самым популярным направлением авиакомпании «Победа» в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Абсолютный рекорд установлен в августе. За этот месяц в Калининград было выполнено 346 рейсов. В пресс-службе также отметили в прошлом году, что из московского аэропорта «Внуково» совершено 1702 рейса.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток «Храброво» в 2024 году увеличился почти на 12%. Он составил 4 млн 814 тыс. 395 человек. Всего в прошлом году в аэропорту было 28 направлений самолётов. 26 авиалиний были внутрироссийскими, оставшиеся два — в Минск и Шарм-эш-Шейх. Перелёты организовали 13 авиакомпаний.

