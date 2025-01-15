Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в 2024 году увеличился почти на 12%

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в 2024 году увеличился почти на 12%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» в 2024 году увеличился почти на 12%. Об этом говорится в телеграм-канале воздушной гавани.

В прошлом году он составил 4 млн 814 тыс. 395 человек. Динамика по сравнению с 2023 годом составила +11,9%. Подавляющее большинство пассажиров воспользовалось внутренними авиалиниями. Их количество составило почти 4,73 млн человек (+12,6%). Пассажиропоток на международных авиалиниях упал на 15,3% и составил 85,5 тыс. человек.

Всего в 2024 году в «Храброво» было 28 направлений самолётов. 26 авиалиний были внутрироссийскими, оставшиеся два — в Минск и Шарм-эш-Шейх. Перелёты организовали 13 авиакомпаний, две из которых — Белавиа и Almasria Universal Airlines — зарубежные. Грузооборот в «Храброво» превысил показатели 2023 года на 6,8% и составил 13,3 тыс. тонн.

В конце декабря во время послания губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал начало реконструкцию аэропорта в 2025 году. По его словам, после работ пассажиропоток «Храброво» увеличится с 5 до 7 млн человек. В июне 2024 примерная стоимость планируемой комплексной реконструкции «Храброво» оценивалась в 13,5 млрд рублей. Такую сумму озвучивал гендиректор аэропорта Александр Корытный.

В апреле экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценивал сроки модернизации «Храброво» в пять-шесть лет. Бывший министр транспорта РФ Виталий Савельев в январе заявлял, что ведомство рассчитывает изыскать 5,5 млрд рублей на реконструкцию «Храброво» при формировании бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Площадь комплекса планируют увеличить с 38,5 до 51 тыс. кв. метров, пропускную способность — с 1250 пассажиров в час до 1700. Предполагается открытие дополнительных выходов на посадку под автобусы.

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