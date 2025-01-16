В «ГорТрансе» рассказали, сколько ещё троллейбусов нужно для обновления парка

Калининграду нужно ещё 5-7 троллейбусов для обновления парка. Об этом журналистам рассказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

«Электрический транспорт не обновлялся более 15 лет, — пояснил он. — При этом средний нормативный срок жизни общественного транспортного средства 7,5 лет. Он эксплуатируется ежедневно в жёстких условиях, интенсивно».

Фомин заметил, что решение о поставке новых троллейбусов было принято очень быстро: летом об этом сообщили, а в январе они вышли на линию.

«Большая часть маршрутов будет обновлена, а всего у нас на линии 28 троллейбусов, — продолжил директор предприятия. — Для закрытия [потребности] с учётом резерва нужно 33-35 единиц. Надеемся, что в этом году мы эту проблему закроем».

Фомин добавил, что в течение этой недели все поставленные троллейбусы выйдут на линию после прохождения регламентных работ, рекомендованных заводом-изготовителем.

«Чтобы мы сегодня не выпустили все 15 единиц, а потом через какой-то промежуток времени не загнали их на сервисное обслуживание, мы решили, что постепенно будем выпускать по две единицы на линию и с помощью резервов будем их обслуживать», — объяснил Владимир Фомин.

Глава «ГорТранса» предположил, что какие-то из имеющихся маршрутов (в городе их три: № 1, № 2 и № 7) будут продлены за счет того, что новые троллейбусы могут проехать на автономном ходу (без контактной сети) до 40 километров. Однако пока транспорт будет ходить по маршрутам, прописанным контрактом.

Ранее горвласти обещали что новые троллейбусы «Синара» и «Транс-Альфа» выйдут на линию к 20 января.

О передаче новых троллейбусов 26 декабря прошлого года сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». Первую часть транспорта отправили в Калининград паромом. Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре.