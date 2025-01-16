Директор «Калининград-ГорТранса»: турфирмы «съедают» подготовленных водителей

Несмотря на увеличение зарплаты водителям «Калининград-ГорТранса» на 48% за три года на предприятии ощущается жесткая нехватка подготовленных кадров. О том, что акционерное общество вынуждено конкурировать теперь ещё и с турфирмами, журналистам рассказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

«У нас в принципе водителей нет. В последние 25 лет профессиональной подготовки водительского состава не было в принципе. Это не только у нас, а в целом по России, — пояснил Фомин.

Он добавил, что в постсоветской России профессиональные школы по подготовке водителей работали некоторое время «по инерции», после чего они прекратили своё существование.

«Сами понимаете, сформировался низкий кадровый потенциал. Людей, которые обладают соответствующей категорией прав, весьма ограниченное количество. В Калининграде ещё одна определённая специфика сформировалась — растущий рынок заказных перевозок туристов», — добавил директор предприятия.

Фомин сообщил, что изучил с коллегами статистику и выяснил, что только за 2023 год лицензии на перевозку пассажиров получили 137 новых автобусов. Из них, по мнению директора «Калининград-ГорТранса», около 70 занимаются перевозкой туристов.

«С учетом того, что подготовки кадров в последнее время не было, средний возраст водительского состава 50+. Из них порядка 23% — предпенсионного возраста. — На своём предприятии мы идём в ногу со временем и весь тот год готовили и учили водителей. 34 человека прошли три потока обучения на нашем предприятии (совместно с ДОСААФом). Хотелось бы, чтобы наши коллеги тоже включились в этот процесс», — заметил он.

Три десятка подготовленных водителей — это, как уверяет Фомин, минимальная потребность рынка труда. Последний готов «съесть» около 300 водителей.

Отметим, что в норябре прошлого года директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов жаловался, что в регионе сложилась тяжелая ситуация с туристическим транспортом. Туриндустрии региона, по его словам, в настоящее время не хватает минимум 50 новых автобусов.

«Ситуация и в нашем регионе, и в целом в России с туристическим транспортом очень тяжелая и плачевная. Если раньше дискуссии шли именно вокруг качества туристического транспорта, то сейчас его просто не хватает, как такового», — рассказал он.

Ранее директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин рассказывал, что «Калининград-ГорТранс» к концу 2024 года намерен пополнить штат своих водителей за счет обучающихся на муниципальном предприятии. При этом большая часть водителей, которые проходят обучение — женщины.