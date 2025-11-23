В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что смогли сократить кадровый дефицит водителей

«Калининград-ГорТранс» за два минувших года сумел сократить кадровый дефицит водителей и в ближайшее время займется проблемными частными маршрутами. С таким заявлением выступила пресс-служба мэрии города после жалобы одного из жителей на странице губернатора Алексея Беспрозванных на длинные транспортные интервалы, которые достигают получаса.

«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, основные причины — перегруженность улиц из-за высокого уровня автомобилизации, историческая планировка города, разделённого Преголей и железной дорогой, а также нехватка водителей у всех пассажирских предприятий, — объяснили в пресс-службе. — Для создания преимущества общественному транспорту выделяем полосы, обновляем трамвайные пути, закупаем новые автобусы и троллейбусы, до конца года 42 светофора заработают с учётом интенсивности потоков по времени суток и дням недели».

В конце комментария, посвящённого увеличению пропускной способности улично-дорожной сети, в мэрии заявили, что «Калининград-ГорТранс» два года готовит и трудоустраивает водителей и «сумел сократить кадровый дефицит».

«По мере создания резерва водителей будем рассматривать возможность передать в установленном порядке проблемные частные маршруты», — заключили в пресс-службе.

Напомним, что в сентябре 2024 года руководство «Калининград-ГорТранса» заявило, что к концу этого года намерено пополнить штат своих водителей за счет обучающихся на муниципальном предприятии.

«В настоящий момент у нас обучается 25 водителей, 16 из них полностью завершили обучение. Четыре человека у нас, по-моему, 2-го или 3-го октября пойдут дополнительно учиться. В общем, всего 29 человек в этом году мы точно уже обучим. Из них 16 уже работают», — сообщил тогда журналистам директор транспортного предприятия Владимир Фомин.

Фомин добавил, что если ранее «Калининград-ГорТранс» активно привлекал женщин-водителей для работы на троллейбусах и трамваях, то теперь гендерный баланс выравнивается и по водителям автобусов.