В Калининграде сломался новый троллейбус «Транс-Альфа»

В субботу, 18 января на линию вышли два троллейбуса производителя «Транс-Альфа», у одного из которых возникла неисправность. Как сообщила пресс-служба администрации Калининграда, из строя вышел блок электронного управления.

«Они [троллейбусы] успешно прошли обкатку, но на маршруте у одного из них сегодня, к сожалению, возникла неисправность — предварительно вышел из строя блок электронного управления. С производителем уже связались. Неисправную деталь они заменят в кратчайшие сроки по гарантии, естественно за свой счёт», — сообщили в администрации.

Пресс-служба подчеркнула, что троллейбусы «Синара» все эти дни работают без нареканий и водители быстро к ним адаптировались.

Напомним, что о передаче новых троллейбусов 26 декабря сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов"Синара-6254«, первая часть которых прибыла в ноябре. 19 декабря в Калининград доставили два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». В январе 2025 года стало известно, что 15 новых троллейбусов сменят часть самых старых. Как сообщила городская администрация, «всего Калининграду необходимо 35 подобных машин». 13 января на маршрут № 2 «ул. Флотская — ул. Красная» вышли новые троллейбусы.