В КЖД рассказали, что забывали пассажиры в поездах в праздники

Более 160 личных вещей забыли пассажиры в калининградских поездах во время новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Среди оставленных шапок, рукавиц и рюкзаков самыми необычными оказались кейс с виниловыми пластинками и две сумки с детскими книжками. Чаще всего туристы и жители области забывают свое имущество в вагонах пригородных поездов. Оставленные ими вещи передаются на склад Южного вокзала, где пассажиры могут их получить обратно. Так из 2,5 тыс. вещей, поступивших на склад в 2024 году, половину железнодорожники уже вернули владельцам», — уточнили железнодорожники.

Чтобы найти оставленный в поезде предмет, необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Поиск забытых вещей» на официальном портале ОАО «РЖД». Указать личную информацию, номер билета, а также четыре последние цифры документа, по которому был оформлен проездной документ. Также потребуется описать оставленные вещи, сообщив их примерное местонахождение в вагоне. После обработки заявки сотрудники вокзала предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям и сообщат о результатах поиска.

Как отметили в КЖД, в сравнении с 2023 годом количество оставленных личных вещей в калининградских поездах сократилось в два раза. Железнодорожники регулярно напоминают пассажирам о необходимости проверять свое имущество при высадке с поезда посредством аудиосистем.