В Калининграде кинологи УМВД ищут новый дом для четвероногих «пенсионеров» (фото)

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Калининградской области проводили на заслуженный отдых двоих питомцев. Теперь им подыскивают новый дом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«На пенсию вышли собаки по кличке Саннтояс Ирада Латмон и Гюнтер Хельмут Вольфганг. Долгие годы они работали по профилю «обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху». Благодаря нюху лохматых сотрудников удалось раскрыть немало преступлений. Сейчас немецким овчаркам в возрасте 8 и 9 лет ищут ответственных и любящих хозяев», — рассказали в полиции.

Желающие предоставить служебным собакам новый дом и заботиться о них могут позвонить по телефону ЦКС: 8(4012) 554-192.

Фото пресс-службы регионального УМВД