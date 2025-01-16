В Калининграде кинологи УМВД ищут новый дом для четвероногих «пенсионеров» (фото)

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Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Калининградской области проводили на заслуженный отдых двоих питомцев. Теперь им подыскивают новый дом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«На пенсию вышли собаки по кличке Саннтояс Ирада Латмон и Гюнтер Хельмут Вольфганг. Долгие годы они работали по профилю «обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху». Благодаря нюху лохматых сотрудников удалось раскрыть немало преступлений. Сейчас немецким овчаркам в возрасте 8 и 9 лет ищут ответственных и любящих хозяев», — рассказали в полиции.

Желающие предоставить служебным собакам новый дом и заботиться о них могут позвонить по телефону ЦКС: 8(4012) 554-192.

Фото пресс-службы регионального УМВД

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