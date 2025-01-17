Власти: в ближайшее время подпишем соглашение о минимальных наценках на товары

Все новости по теме: Социальные проблемы

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области заявило о планах в ближайшее время подписать соглашение с производителями и торговыми сетями о минимальных наценках на товары первой необходимости. Об этом ведомство написало в комментариях на странице губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о высокой стоимости килограмма куриного бедра, минэк пояснил, что возможности госрегулирования в сфере торговли серьёзно ограничены. Сети и производители устанавливают стоимость исходя из реалий рынка. Власти также напомнили, что продолжают взаимодействие с ними по стабилизации цен. Так, по словам минэкпрома региона, «Спар», «Пятёрочка», «Виктория» и «Ю-Маркет» участвуют в областной программе доступных цен. Выделение определённого перечня товаров «синими ценниками» и их наличие осуществляется торговыми сетями самостоятельно.

«В ближайшее время планируем подписать соглашения с производителями и сетями по установлению минимальной наценки на товары первой необходимости. В этом году планируется возобновить выплату на приобретение продуктов питания для социально уязвимых категорий населения. Сейчас коллеги из министерства социальной политики разрабатывают нормативно-правовую базу», — говорится в сообщении калининградского минэкпрома.

Власти заключили, что с 1 января 2025 года минимальная заработная плата в регионе выросла с 20 до 23 тыс. рублей. Ещё одно повышение запланировано на 1 июля. Во втором полугодии 2025 минимальная зарплата должна вырасти до 24 тыс. рублей.

минэк.jpg

Изображение: скриншот комментариев на странице главы региона

О планах по обратному введению социальных продуктовых карт во время прямой линии в декабре сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Её планируют вернуть для «уязвимых либо социально незащищённых категорий граждан»: «Даже при существующих ценах на продукцию есть группы, которые в принципе себе не могут позволить сегодня покупать. Поэтому я принял решение возобновить в регионе в следующем году так называемую социальную карту».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter