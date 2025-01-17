Власти: в ближайшее время подпишем соглашение о минимальных наценках на товары

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области заявило о планах в ближайшее время подписать соглашение с производителями и торговыми сетями о минимальных наценках на товары первой необходимости. Об этом ведомство написало в комментариях на странице губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о высокой стоимости килограмма куриного бедра, минэк пояснил, что возможности госрегулирования в сфере торговли серьёзно ограничены. Сети и производители устанавливают стоимость исходя из реалий рынка. Власти также напомнили, что продолжают взаимодействие с ними по стабилизации цен. Так, по словам минэкпрома региона, «Спар», «Пятёрочка», «Виктория» и «Ю-Маркет» участвуют в областной программе доступных цен. Выделение определённого перечня товаров «синими ценниками» и их наличие осуществляется торговыми сетями самостоятельно.

«В ближайшее время планируем подписать соглашения с производителями и сетями по установлению минимальной наценки на товары первой необходимости. В этом году планируется возобновить выплату на приобретение продуктов питания для социально уязвимых категорий населения. Сейчас коллеги из министерства социальной политики разрабатывают нормативно-правовую базу», — говорится в сообщении калининградского минэкпрома.

Власти заключили, что с 1 января 2025 года минимальная заработная плата в регионе выросла с 20 до 23 тыс. рублей. Ещё одно повышение запланировано на 1 июля. Во втором полугодии 2025 минимальная зарплата должна вырасти до 24 тыс. рублей.





Изображение: скриншот комментариев на странице главы региона