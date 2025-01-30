Беспрозванных пообещал «карту калининградца» с особыми условиями для жителей

Беспрозванных пообещал «карту калининградца» с особыми условиями для жителей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал об идее ввести специальную «карту калининградца», которая включала бы в себя существующие льготы и дополнительные преференции. Об этом губернатор сообщил на брифинге для СМИ в среду. При этом сроки реализации проекта глава региона назвать затруднился.

«Это не будет просто социальная карта, это будет карта, которая будет давать возможность скидок, особых условий для калининградцев. Она не только на продукты питания, но и будет расширена на другие категории товаров», — рассказал Алексей Беспрозванных. Он отметил, что вопрос возможных дополнительных преференций в настоящее время анализируется, готовятся «дополнительные мероприятия» с представителями торговых сетей, чтобы «жители, пользуясь картой, получали особые преференциальные условия».

«Как мне писали очень много в социальных сетях, это в том числе востребовано во время туристического сезона, когда традиционно растут цены на продукты питания. Мы будем тем самым нивелировать рост цен по определенным категориям товаров», — добавил он.

Глава региона также уточнил ответил, что карта калининградца будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. «В этой карте будет большое количество опций. Например, чтобы не создавать отдельную социальную карту, карту для школьников, карту для разных категорий жителей. Мы сделаем в одной карте, но проведем категорирование. И опции, которые там будут доступны, их можно будет выбирать. Например, если вы говорите про выплаты социально незащищённым группам населения, то они будут приходить туда же, на эту карту», — пояснил губернатор.

По его словам, обсуждается также вопрос с транспортными компаниями, чтобы использовать карту как транспортную, а также включить другой функционал. «Мы предполагаем, что туда будут подключены наши заведения культуры, искусства, туристические и так далее. Сейчас все думают над этим преференциями, — сказал Беспрозванных. — Вот такая мысль, идея, мы ее сейчас воплощаем. Я думаю, что как только у нас будет первое понимание, как это будет выглядеть, мы ее обязательно представим, но на этом не ограничимся. Будем думать, как в этой карте сделать больше преференций и благ для жителей Калининградской области. Это основная наша цель».

На вопрос, когда будет реализована идея, губернатор ответить затруднился. Он сообщил, что готов будет назвать сроки, когда будет уверен в реализации. В настоящее время идёт только проработка проекта.

В декабре в ходе прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил о планах возобновить в 2025 году программу социальных карт для «уязвимых либо социально незащищенных категорий граждан». 

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