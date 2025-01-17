Прокуратура оштрафовала «Балтптицепром» за нарушение законодательства

Прокуратура Калининградской области оштрафовала торгово-птицеводческую компанию «Балтптицепром» за нарушение природоохранного закононодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура пояснила, что предприятие допустило нарушение ветеринарно-санитарных правил при обращении с биологическими отходами. Специалисты зафиксировали сбросы сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ, а также несоответствие установленным требованиям складов, площадок, внутрихозяйственных дорог. Помимо этого, отмечает прокуратура, компания допустила и другие нарушения.

«Природоохранный прокурор внес представление руководителю предприятия, а также возбудил дела об административных правонарушениях по статьям 6.3, 7.6, 8.2, 8.13, 10.6, 10.8 КоАП РФ. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования предприятие оштрафовано на общую сумму 1,1 млн рублей, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении надзорного органа.

«Новый Калининград» обратился в ГК «Продукты Питания» с просьбой прокомментировать ситуацию со штрафом ООО «ТПК «Балтптицепром».