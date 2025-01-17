В «Nordwind» сообщили, что продали более тысячи билетов по 100 рублей

Авиакомпания «Nordwind» за четыре дня продала более тысячи билетов по 100 рублей на направление Калининград-Санкт-Петербург. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-служба перевозчика. При этом общее число поступивших в продажу билетов в авиакомпании не назвали.

«С 14 января по настоящий момент продано 1150 билетов. На некоторых рейсах билеты по данной акции еще есть, рекомендуем смотреть по наличию в зависимости от выбранной даты перелета», — отметили в пресс-службе. Сколько всего билетов поступило в продажу в авиакомпании не ответили.

Ранее авиакомпания сообщила о начале продаже билетов по 100 рублей по направлению Калининград-Санкт-Петербург. Даты продажи и перелётов — с 14 января по 15 февраля 2025 года.

На сайте авиакомпании билеты продаются как «субсидированные». Отметим, что в рамках программы субсидированных авиаперевозок жители Калининградской области и студенты, обучающиеся в региональных вузах, могут воспользоваться льготам при покупке билетов «туда-обратно» два раза в год.