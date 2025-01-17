Прокуратура Советска организовала проверку по факту отключения отопления

Прокуратура Советска организовала проверку по факту аварийного отключения отопления у нескольких домов и социальных учреждений. Об этом в своём телеграм-канале сообщила прокуратура Калининградской области.

Надзорный орган уточнил, что прорыв тепломагистрали произошёл ночью. Отопление в городе отключали для того, чтобы найти утечку.

«Прокуратурой города по данному факту организовано проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры региона.