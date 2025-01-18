В Госдуме предложили снизить число обязательных ОГЭ

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается снизить число обязательных экзаменов по ОГЭ до двух — русского языка и математики. Сейчас кроме этих предметов нужно обязательно сдать ещё два предмета по выбору. Об этом сообщает РБК.

Школьники, которые сдали эти экзамены, будут признаваться успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке также говорится, что «особого внимания требуют те обучающиеся, которые, окончив девять классов, стремятся продолжить обучение в системе СПО (среднего профессионального образования)». Поэтому в экзамене нужно оставить только те учебные предметы, которые «относятся к числу обязательных для прохождения ГИА-9 и с достаточностью минимального количества баллов», чтобы получить аттестат и обеспечить приём в училища СПО.

Депутаты указали, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО».