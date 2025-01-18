В Госдуме предложили снизить число обязательных ОГЭ

Все новости по теме: Образование

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается снизить число обязательных экзаменов по ОГЭ до двух — русского языка и математики. Сейчас кроме этих предметов нужно обязательно сдать ещё два предмета по выбору. Об этом сообщает РБК.

Школьники, которые сдали эти экзамены, будут признаваться успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке также говорится, что «особого внимания требуют те обучающиеся, которые, окончив девять классов, стремятся продолжить обучение в системе СПО (среднего профессионального образования)». Поэтому в экзамене нужно оставить только те учебные предметы, которые «относятся к числу обязательных для прохождения ГИА-9 и с достаточностью минимального количества баллов», чтобы получить аттестат и обеспечить приём в училища СПО.

Депутаты указали, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter