Трусенёва: калининградские школьники не будут сдавать два ОГЭ вместо четырёх

Калининградские школьники по-прежнему будут сдавать четыре экзамена по итогам девяти лет обучения, а не два, как в некоторых регионах России. Об этом в понедельник, 24 февраля, во время эфира Центра управления регионом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

«Порядки проведения государственной итоговой аттестации остались без изменений, — отметила Трусенёва. — В этом году Рособрнадзор апробирует новую схему в пяти субъектах Российской Федерации, где ребята будут сдавать только два экзамена, русский язык и математику. На основании этих результатов будут выдаваться аттестаты за курс основной школы. Что касается нашего региона, то мы не участвуем в этом эксперименте. Наши ребята по-прежнему будут сдавать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два предмета по выбору».

При этом Трусенёва не стала исключать, что новшество с двумя экзаменами в ближайшее время может добраться и до Калининградской области. По её словам, вариант с двумя экзаменами предусмотрен только для тех школьников, кто не планирует учиться дальше.

«Тем ребятам, которые не планируют поступать в среднее профессиональное учреждение либо идти в десятый класс, достаточно будет сдать два экзамена», — заключила она.