Трусенёва: калининградские школьники не будут сдавать два ОГЭ вместо четырёх

Трусенёва: калининградские школьники не будут сдавать два ОГЭ вместо четырёх
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские школьники по-прежнему будут сдавать четыре экзамена по итогам девяти лет обучения, а не два, как в некоторых регионах России. Об этом в понедельник, 24 февраля, во время эфира Центра управления регионом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

«Порядки проведения государственной итоговой аттестации остались без изменений, — отметила Трусенёва. — В этом году Рособрнадзор апробирует новую схему в пяти субъектах Российской Федерации, где ребята будут сдавать только два экзамена, русский язык и математику. На основании этих результатов будут выдаваться аттестаты за курс основной школы. Что касается нашего региона, то мы не участвуем в этом эксперименте. Наши ребята по-прежнему будут сдавать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два предмета по выбору».

При этом Трусенёва не стала исключать, что новшество с двумя экзаменами в ближайшее время может добраться и до Калининградской области. По её словам, вариант с двумя экзаменами предусмотрен только для тех школьников, кто не планирует учиться дальше.

«Тем ребятам, которые не планируют поступать в среднее профессиональное учреждение либо идти в десятый класс, достаточно будет сдать два экзамена», — заключила она.

В январе этого года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагалось снизить число обязательных экзаменов по ОГЭ до двух — русского языка и математики. Депутаты указали, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО».

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