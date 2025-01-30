Дятлова рассказала, когда планируют продлить маршруты троллейбусов в Калининграде

Продлить маршруты троллейбусов до Чкаловска, онко- и кардиоцентра власти Калининграда смогут после очередного обновления подвижного состава. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Сити-менеджер напомнила, что в январе на линию вышли 15 новых троллейбусов на автономном ходу. Транспорт был закуплен после обращения губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Минпромторг РФ.

«Очень нужно, чтобы эта программа была продолжена. И, наверное, я открою некую инсайдерскую информацию, что такое поручение Алексей Сергеевич [Беспрозванных] уже дал министерству развития инфраструктуры. Более того, подготовлено и написано письмо-обращение о выделении денежных средств, помощи Калининграду и в 2025 году. Мы говорим о программе комплексного обновления подвижного состава не только в Калининграде, но во всём регионе», — сообщила Елена Дятлова.

По её словам, положительное решение по обращению главы региона ожидается и в текущем году. «Мы ждём этих решений в 2025 году. Я уверена, что они будут. После поступления данного подвижного состава, конечно, мы пустим [троллейбус] и в микрорайон Чкаловск. Понятно, что нужно прорабатывать возможность продления [маршрутов] до онко- и кардиоцентра. <...> Поэтому к концу этого года будем ждать постановку троллейбусов на линию», — заявила Дятлова.





В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254», первая часть которых прибыла в ноябре. 19 декабря в Калининград доставили два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». На линию новый транспорт выходил поэтапно до 20 января. 18 января у одного из троллейбусов «Транс-Альфа» вышел из строя блок электронного управления. Деталь производитель, как сообщили в горадминистрации, обещал заменить «в кратчайшие сроки по гарантии, естественно, за свой счёт».

Всего Калининграду необходимо 35 троллейбусов. До обновления парка на линии работали 28. Часть самых старых заменили «новички». Сейчас транспорт осуществляет движение по трём маршрутам: № 1 «Ул. Красная — ул. Ульяны Громовой», № 2 «Ул. Флотская — ул. Красная» и № 7 «Поликлиника (Горького) — ул. Флотская». В начале января сообщалось о том, что в горадминистрации просчитывают варианты корректировки троллейбусных маршрутов с учётом возможности транспорта проехать до 40 км на автономном ходу. Однако пока троллейбусы будут ходить по маршрутам, прописанным контрактом.