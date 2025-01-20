В Калининграде после праздников посуточная аренда жилья подешевела на 38%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что средняя плата за сутки в Калининграде по окончании январских праздников упала до 2700 рублей. Сильнее всего арендная стоимость снизилась в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле. В этих городах отмечается спад на 50%. В Москве ставки уменьшились на 36%, в Сочи, Краснодаре и Екатеринбурге — на 32%.

По России цены на аренду жилья для туристов упали на 30%. ТАСС подчеркнул, что средней ставкой является стоимость в 4,3 тыс. рублей.

«По данным аналитиков, наибольшее число бронирований во второй половине января приходится на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в число наиболее востребованных направлений входят Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар», — отметило информагентство.