В ноябре возобновляются прямые авиарейсы из Калининграда в Апатиты

Авиарейсы по направлению «Калининград — Апатиты» возобновятся 23 ноября. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». Информация об этом размещена на сайте аэропорта «Хибины».

Самолёты будут летать по пятницам и воскресеньям до 27 марта. Дополнительный рейс также назначен на вторник, 30 декабря. Стоимость билетов начинается от 8 тыс. руб. Время в пути: 2 часа 50 минут.

Изображения: скриншот сайта аэропорта «Хибины»

Напомним, что первый рейс по направлению «Калининград — Апатиты» состоялся 31 января 2025 года. «На новом направлении для всех граждан России доступны билеты по государственной программе субсидированных перевозок, направленной на развитие транспортной доступности регионов», — писали в пресс-службе авиакомпании.