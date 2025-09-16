В ноябре возобновляются прямые авиарейсы из Калининграда в Апатиты

Все новости по теме: Авиаперевозки

Авиарейсы по направлению «Калининград — Апатиты» возобновятся 23 ноября. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». Информация об этом размещена на сайте аэропорта «Хибины».

Самолёты будут летать по пятницам и воскресеньям до 27 марта. Дополнительный рейс также назначен на вторник, 30 декабря. Стоимость билетов начинается от 8 тыс. руб. Время в пути: 2 часа 50 минут.

Изображения: скриншот сайта аэропорта «Хибины»

Напомним, что первый рейс по направлению «Калининград — Апатиты» состоялся 31 января 2025 года. «На новом направлении для всех граждан России доступны билеты по государственной программе субсидированных перевозок, направленной на развитие транспортной доступности регионов», — писали в пресс-службе авиакомпании.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter