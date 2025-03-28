В Зеленоградске установили вторую подземную контейнерную площадку

В Зеленоградске установили вторую подземную контейнерную площадку
Фото: общественно-политическая газета «Волна»
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На улице Ткаченко в Зеленоградске установили вторую подземную контейнерную площадку. Новые контейнеры способствуют поддержанию чистоты и порядка, а также минимизируют неприятные запахи. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Волна».

«Планируем и дальше внедрять эту практику, постепенно заменяя все устаревшие мусорные площадки современными подземными», — отметил глава администрации Сергей Кошевой.

Напомним, что система подземных мусорных контейнеров заработала в курортном городе ещё в апреле прошлого года. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, она хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение увеличить количество подобных контейнеров.

В начале этого года стало известно, что в Зеленоградске запланировали установку ещё одного подземного мусорного контейнера. Закупка на 2,66 млн руб. была опубликована на портале Госзакупок 17 января, но была отменена 21-го.

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