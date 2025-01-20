В минсельхозе рассказали, как «туризм для цыплят» влияет на обеспеченность яйцом

В минсельхозе рассказали, как «туризм для цыплят» влияет на обеспеченность яйцом
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области намерены выйти на стопроцентное самообеспечение куриным яйцом за счёт строительства собственного промышленного инкубатора. Об этом в ходе оперативного совещания в понедельник, 20 января, сообщил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов.

«Они приняли решение о строительстве собственного инкубатора, — заявил Иванов, имея в виду агрохолдинг „ДолговГрупп“. — Это поможет, во-первых, обеспечить стабильность. Мы же с вами понимаем, когда несколько тысяч цыплят летят на самолёте в Калининградскую область, это, конечно, можно назвать туризмом, но не для них. Им тяжело долететь в сохранности к нам. Когда будет поставляться инкубационное яйцо, предприятие с меньшими потерями сможет привозить сюда яйцо и сами будут заниматься цыплятами».

Срок реализации этого проекта, как уточнил министр, — 2026 год.

Судя по инфографике, представленной Ивановым, стопроцентной обеспеченности яйцом Калининградская область сможет достигнуть лишь после 2030 года. В 2024 году она упала по сравнению с предыдущим с 98 до 92,4%. В 2025 году, согласно прогнозу обеспеченности вырастет всего на О,3%, а к 2030 должна дойти до 98,5%.

В октябре 2024 года в региональном минсельхозе отмечали, что с июня калининградское яйцо не поставляется в другие регионы, что связано с увеличением спроса на местном рынке.

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