Облминсельхоз заявил о заметном снижении цен на яйца от местных производителей

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Калининградские производители продолжают удерживать цены на яйцо, установленные с мая 2024 года. Об этом заявили в региональном минсельхозе.

«По сравнению с началом года цена на яйца от местного производителя, „Птицефабрики Гурьевской“, уменьшилась на 28%. В торговых сетях цена за десяток нефасованного яйца 1 категории сегодня варьируется от 95 до 109.9 рублей. При этом с мая до середины сентября она не превышала 99.9 рублей. Для сравнения на остальной территории Российской Федерации средние цены на эту категорию яиц в розницу ни разу в течение года не упали менее показателя в 104 рубля», — отметили в министерстве.

Также в сообщении уточняется, что с июня этого года калининградское яйцо не поставляется в другие регионы, что связано с увеличением спроса на местном рынке.

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