Губернатор: не все главы муниципалитетов проводят прямые линии для жителей

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов представить графики прямых линий с жителями. На оперативном совещании правительства в понедельник он заявил, что ждёт графики к 29 января. 

«Я в прошлом году, 12 декабря, в прямом эфире говорил о том, что вам необходимо проводить такие же прямые линии с вашими гражданами муниципалитетов. У меня список есть, не все приняли. Срок раз в месяц был, — сказал Беспрозванных. — Я очень надеюсь, что в этом месяце все проведут. Если есть сложности у кого-то, вы скажите, я помогу организовать. <...> Если нет сложностей, значит, может быть, нет желания. Если нет желания, тоже скажите. Но, коллеги, это важная составляющая часть нашей с вами работы».

Беспрозванных обратил внимание местных глав, что поставил задачу «на контроль». «Кто не будет выполнять, будем отдельно разговаривать на эту тему. Очень надеюсь, что в январе все работы проведут», — заявил губернатор. Он также поручил до 29 января предоставить ему графики проведения прямых линий с жителями. «Вообще это делать нужно не то чтобы один раз в месяц, а по необходимости. То есть, пока не решится общий сквал системных проблем», — отметил он.

Напомним, ранее Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов раз в месяц встречаться с жителями и проводить раз в квартал прямую линию.

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