На газовое обеспечение котельной на ул. Невского выделили 73,6 млн рублей

На газовое обеспечение котельной на ул. Невского,188, в Калининграде выделили 73,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте областного «Центра торгов».

Полностью лот называется «Выполнение работ по реконструкции объекта: „Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Невского, 188 в г. Калининграде“». Финансирование работ предусмотрено только в 2025 году. Заказчиком является МП «Калининградтеплосеть», подведомственное городской администрации. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе на момент публикации новости неизвестна.