На газовое обеспечение котельной на ул. Невского выделили 73,6 млн рублей

На газовое обеспечение котельной на ул. Невского выделили 73,6 млн рублей
Фото: Юлия Власова / «Новый Калинингра»
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

На газовое обеспечение котельной на ул. Невского,188, в Калининграде выделили 73,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте областного «Центра торгов».

Полностью лот называется «Выполнение работ по реконструкции объекта: „Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Невского, 188 в г. Калининграде“». Финансирование работ предусмотрено только в 2025 году. Заказчиком является МП «Калининградтеплосеть», подведомственное городской администрации. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе на момент публикации новости неизвестна.

В январе сообщалось, что в Калининграде в 2025 году планируется закрытие девяти угольных котельных. В этом списке оказалась и котельная по адресу: ул. Невского, 188. В октябре 2023 года Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter