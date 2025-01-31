На газовое обеспечение котельной на ул. Невского выделили 73,6 млн рублей

На газовое обеспечение котельной на ул. Невского,188, в Калининграде выделили 73,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте областного «Центра торгов».
Полностью лот называется «Выполнение работ по реконструкции объекта: „Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Невского, 188 в г. Калининграде“». Финансирование работ предусмотрено только в 2025 году. Заказчиком является МП «Калининградтеплосеть», подведомственное городской администрации. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе на момент публикации новости неизвестна.В январе сообщалось, что в Калининграде в 2025 году планируется закрытие девяти угольных котельных. В этом списке оказалась и котельная по адресу: ул. Невского, 188. В октябре 2023 года Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.