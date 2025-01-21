Власти Калининграда хотят пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Власти Калининграда хотят пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Елена Дятлова. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Калининградские власти не отказываются от планов по сокращению автомобильного трафика в центре города, несмотря на дефицит водителей «Калининград-ГорТранса», на которых в этом случае ляжет основная нагрузка по перевозке пассажиров. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Коллеги сегодня выправляют ситуацию по „Калининград-ГорТрансу“, — заметила Дятлова. — Она управляема. Мы сейчас обеспечиваем практически стопроцентный выход на линию электротранспорта. По автобусному транспорту приближаемся к отметке 90%. Начинаем работать с частными перевозчиками и дальше будем наращивать свой потенциал по водителям. В случае чего будем отказываться от частного транспорта в пользу автобусов „Калининград-ГорТранса“».

Кроме того, в феврале этого года должны заработать платные автомобильные парковки, которые начали оборудовать в прошлом году.

«Коллеги их ещё дооснащают, — заметила Дятлова. — В первом квартале текущего года они заработают».

Глава администрации напомнила, что ранее в ходе «прямой линии» губернатор Алексей Беспрозванных дал срок в полгода, чтобы навести порядок в транспортной сфере.

Ранее директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин сообщил журналистам, что несмотря на увеличение зарплаты водителям предприятия на 48% за три года на предприятии ощущается жесткая нехватка подготовленных кадров. Он также сообщил, что акционерное общество вынуждено конкурировать теперь ещё и с турфирмами, забирающими водителей для своих туристических автобусов.

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