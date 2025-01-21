Соцфонд уточнил, сколько жителей региона получат выплату в честь 80-летия Победы

1750 жителей Калининградской области получат единовременную выплату в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщила управляющий региональным Отделением Соцфонда России Светлана Запанкова.

«В настоящее время в Калининградской области проживают 70 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 131 житель региона имеет нагрудный знак „Жителю блокадного Ленинграда“, на территории нашего края проживает 517 вдов военнослужащих, погибших в период войны, и умерших инвалидов Великой Отечественной войны, а также 444 бывших несовершеннолетних узника фашизма. Кроме того, в нашем регионе на сегодняшний день проживает 588 тружеников тыла. Всем им положены данные выплаты», — уточнила она.

Как подчеркивают в Соцфонде, выплаты будут назначены автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Ветеранам,получающим пенсию через кредитные учреждения, они будут произведены в апреле 2025 года. Получателям через почтовые отделения денежные средства будут доставляться вместе с пенсией по графику.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным нагрудным знаком «Жителю Блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Кроме того по 55 тысяч получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.