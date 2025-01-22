Мэрия: на бывшем кольце трамвая на пр-те Победе планируется парковка

Мэрия: на бывшем кольце трамвая на пр-те Победе планируется парковка
Территория бывшего кольца трамвая №4 по проспекту Победы. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Здание конечной станции «Октябрьская», расположенное на бывшем кольце трамвая на проспекте Победы, включили в список имущества МП «Геоцентр» под уставные задачи приватизируемого предприятия. Как говорится в ответе первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова на информационный запрос «Нового Калининграда», «Геоцентр» намерен использовать здание и участок рядом с ним.

«После проведения капитального ремонта здания за счет будущего ООО „Геоцентр“ и обустройства обозначенного земельного участка, организация будет продолжать свою деятельность по указанному адресу», — говорится в ответе на запрос. Часть земельного участка по пр-ту Победы под бывшим кольцом трамвая вошла в перечень приватизируемого имущества «для целей осуществления Обществом уставной деятельности». По словам Шлыкова, «Геоцентр» планирует использовать участок для «организации хранения производственного оборудования и инвентаря, паркования собственных транспортных средств, а также организации парковки для посетителей».

В ответе на запрос также отмечается, что муниципальное предприятие «Геоцентр» подлежит реорганизации в соответствии с федеральным законодательством. «Поскольку МП „Геоцентр“ с момента создания организации находилось на полной самоокупаемости и субсидии на его деятельность из бюджета городского округа не выделялись, учредителем было принято решение о реорганизации предприятия путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью со 100% долей участия в нем городского округа», — уточняется в ответе Шлыкова. Он также заверил, что будущее ООО продолжит оказывать населению и юридическим лицам весь спектр существующих услуг, а его устав дополнен новыми видами деятельности. «При этом любое отчуждение недвижимого имущества Общество будет вправе осуществлять исключительно по согласованию с Советом директоров, формируемым из состава сотрудников администрации городского округа», — сообщили в горадминистрации.

12 декабря 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление об условиях приватизации муниципального предприятия «Городской центр геодезии», в соответствии с которым муниципальное предприятие преобразовывается в ООО. При этом здание станции «Октябрьская» и часть земельного участка с кадастровым номером 39:15:110906:735 площадью 1,125 тыс. кв. м под бывшим кольцом трамвая № 4 включены в состав имущества предприятия, которое подлежит приватизации.

Территория бывшего кольца в настоящее время не застроена, рельсы были демонтированы в 2023 году. Ранее глава администрации Елена Дятлова заявляла, что территория кольца застроена частично.

Землю под бывшим трамвайным кольцом перевели из коммунально-складской зоны в зону специализированной общественной застройки в 2023 году. Власти рассматривали варианты использовать территорию под строительство социального объекта.

Лакомая «Станция „Октябрьская“»: как делят землю под бывшим кольцом трамвая

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