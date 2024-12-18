Лакомая «Станция „Октябрьская“»: как делят землю под бывшим кольцом трамвая

Трамвайное движение по проспекту Победы закрыли больше 15 лет назад. Все эти годы выделенная полоса под рельсами сохранялась, как продолжало существовать и кольцо на проспекте Победы — остановка «Станция Октябрьская». Однако выяснилось, что часть массива под ним ушла в список приватизируемого имущества.

Глава администрации Елена Дятлова еще в 2021 году заявила, что задача вернуть трамвай маршрута № 4 на проспект Победы не может быть решена быстро из-за того, что есть сложности с организацией кольцевого маршрута, который, по ее словам, был частично застроен. Эту цитату Дятловой четырехлетней давности периодически транслируют СМИ, рассказывая о транспортных планах городских властей. И эту же цитату брали в качестве аргумента против возвращения трамвая на проспект Победы комментаторы в социальных сетях, в массовом количестве появлявшиеся под постами про электротранспорт.

Журналисты «Нового Калининграда» в пятницу с фотоаппаратом прогулялись по трамвайным рельсам от бывшего парка Калинина, который ныне носит название «Центральный», до конечной станции Октябрьской — прошли мимо новых парковок, оборудованных на месте трамвайных путей около парка, мимо строительного забора, которым огорожена территория будущей точечной застройки на проспекте Победы, 8, мимо странным образом реконструированного бывшего исторического здания поликлиники на ул. Расковой и т.д., и т.п. — так до самого кольца. В конце маршрута мы убедились, что кольцо на проспекте Победы никто не застраивал, станция пока стоит на месте, причем в помещении бывшей диспетчерской с выбитыми стеклами даже сохранились занавески и картина на стене. Правда, сама территория бывшего кольца выглядит ужасающе — грязь, лужи, кучи мусора.

Трамвайные пути здесь демонтировали в 2023 году, тогда же территорию перевели в зону специализированной общественной застройки. Жители региона, инициировавшие в ноябре 2024 года письмо в поддержку трамвайного движения, обращали внимание, что пока выделенная полоса и участок под бывшим кольцом сохраняются, на проспект Победы можно вернуть рельсовый транспорт.

Территория бывшего кольца действительно довольно «лакомый кусок», на котором при желании можно разместить целый микрорайон многоэтажек (и совершенно не исключено, что такое желание у кого-то явно имеется). И есть несколько любопытных нюансов, связанных с земельным массивом.

Во-первых, по данным из открытых источников, год назад участок с кадастровым номером 39:15:110906:278 имел площадь 6811 кв. м. Сегодня надел с аналогичным кадастровым имеет уже гораздо меньшую площадь — 5334 кв. м. Назначение земли — «под существующее здание конечной станции „Октябрьская“, под обслуживание здания конечной станции „Октябрьская“», кадастровая стоимость — 13,424 млн рублей. По данным геоинформационного портала, земля находится в муниципальной собственности.

Во-вторых, при этом, по данным того же портала, в октябре 2023 года здесь был выделен участок с номером 39:15:110906:734 площадью 352 кв. м, а в октябре 2024 года земельный участок с номером 39:15:110906:735 площадью 1,125 тыс. кв. м, оба имеют аналогичное назначение — под существующее здание конечной станции «Октябрьская» и её обслуживание. Сама станция (одноэтажное здание 1965 года постройки, площадью 155,9 кв. м, с адресом проспект Победы, 70в, кадастровый номер — 39:15:110906:80) располагается на участке площадью 1,125 тыс. кв. м.

А теперь самое интересное. 12 декабря 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление об условиях приватизации муниципального предприятия «Городской центр геодезии», в соответствии с которым муниципальное предприятие преобразовывается в ООО. При этом здание станции «Октябрьская» и земельный участок под ним (39:15:110906:735 площадью 1,125 тыс. кв. м) включены в состав имущества предприятия, которое подлежит приватизации.

Черным выделена территория, которая не имеет кадастрового номера, красным — отрезанный от общего массива участок под зданием станции

Более того, по данным того же геоинформационного портала, не вся территория бывшего кольца поставлена на учёт — его часть, которая начинается от одноэтажного здания станции, образно разбивающего массив на две части, что развязывает руки возможным новым собственникам «Октябрьской».

В первый раз городские власти покусились на землю под трамвайными рельсами в далеком 2014 году. Чиновники городской администрации предложили депутатам подкорректировать городские Правила землепользования и застройки, изменив границы земельного участка на перекрестке проспекта Победы и Радищева, чтобы выделить его под строительство гостиницы. Удивительно, но депутаты тогда выступили против — выяснилось, что на тот момент в городе разрабатывалась некая новая транспортная схема, которая, судя по словам чиновников, предусматривала возвращение трамвая и продление линии до моста.

Однако спустя почти 10 лет трамвайные пути с кольца демонтировали, а замглавы комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации Антон Романов заявил, что возвращать трамвай на проспект Победы нецелесообразно из-за отсутствия пассажиропотока. В конце мая того же года власти объявили общественные обсуждения о внесении поправок в Генплан Калининграда. Землю под бывшим трамвайным кольцом перевели из коммунально-складской зоны в зону специализированной общественной застройки, на которой можно было бы возводить объекты социального назначения, культуры и искусства, здравоохранения, спорта, а также культовые здания и гостиницы. После этого известия сайт «Клопс» процитировал главу городского округа Олега Аминова, который заявил, что на месте кольца нужно обустроить сквер. А Kgd.Ru — городскую администрацию, заверившую, что территорию бывшего трамвайного кольца отдавать под застройку не будут, а в перспективе здесь построят «современный социальный объект, возможно, школу искусств».

С тех прошло уже полтора года, на участке вместо сквера грязь и разруха, а рядом на проспекте Победы — огромная пробка в сторону центра, явно опровергающая слова чиновников про низкий пассажиропоток.

Автомобильная пробка на проспекте Победы около бывшего трамвайного кольца

При этом остаются два немаловажных вопроса: почему сити-менеджер Елена Дятлова решила, что трамвайное кольцо частично застроено? И для чего включать станцию «Октябрьскую» в список приватизируемого имущества предприятия, к которому трамваи никогда не имели отношения? «Новый Калининград» направил соответствующий запрос в администрацию областного центра.

В итоге мы наблюдаем, что, пока три тысячи горожан пишут письма губернатору области и вице-премьеру Правительства РФ в защиту трамвайного маршрута № 4 и протестуют против расширения проспекта Победы, городские власти упорно продолжают делать то, что считают нужным, как будто не замечая жителей.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»