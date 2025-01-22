В мэрии Калининграда сообщили, где будут демонтированы трамвайные рельсы

В Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах. О том, что рельсы будут сняты, несмотря на «историческую важность трамвая в городе», «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Предусмотрен демонтаж неиспользуемых трамвайных линий по ул. Киевской, Багратиона (частично), ул. Суворова, пр-кту Победы (от пересечения с ул. Дм. Донского до кольца), разворотного кольца по ул. Островского, — сообщил Романов. — Указанные решения Генерального плана нашли свое подтверждение в результатах научно-исследовательской работы, проведенной в 2023 году в рамках КСОДД (комплексная схеме организации дорожного движения) в границах указанного района города».

Романов отметил, что в каждом конкретном случае решение о демонтаже принимается после «тщательного изучения и обоснования».

«Развитие трамвайной инфраструктуры находится в приоритете при проектировании новых объектов город, — добавил Романов. — Возможности городского бюджета не позволяют в полном объёме содержать и качественно обслуживать всю существующую инфраструктуру горэлектротранспорта».

Напомним, что в конце ноября жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.