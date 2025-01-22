Из Калининградской области начали вывозить благородных оленей паромом (фото)

Из Калининградской области начали вывозить благородных оленей паромом (фото)
Фото: пресс-служба Оборонлогистики
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Из Калининградской области в большую Россию начали вывозить благородных оленей, выращенных в одном из питомников региона. Как сообщает телеграм-канал транспортной компании «Оборонлогистика», отправка осуществляется паромом «Амбал» работающим на железнодорожно-паромной линии «Усть-Луга — Балтийск».

«Молодняк европейского благородного оленя перевозится в целях дальнейшего выращивания и разведения в заповедниках и парках Центральной России, — говорится в сообщении. — Сегодня транспортировка российских животных через территорию ЕС запрещена. Из-за физиологических особенностей перевозка оленей может осуществляться только с конца ноября по февраль и требует определенной оперативности».

Перевозчик отмечает, что молодые олени плохо переносят длительную поездку.

«Им нужна хорошая вентиляция, свободный доступ к поению и кормлению, сопровождающие лица, — продолжает представитель компании. — Доставку такого „пугливого“ груза невозможно осуществить каким-либо другим видом транспорта, кроме как в специальном грузовом автомобиле с прицепом на пароме „Амбал“, который конструктивно для этого подходит».

В сентябре 2024 года министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщало о намерении закупить свыше 100 особей оленя благородного, чтобы затем выпустить их в естественную среду обитания «для дополнительного финансового обеспечения осуществления отдельных полномочий РФ в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам госвласти Калининградской области».

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