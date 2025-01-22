Градсовет одобрил проект апартаментов с рестораном в центре Светлогорска (фото)

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект апартаментов с рестораном рядом с фуникулёром в центре Светлогорска. Соответствующее решение вынесли на заседании 21 января.

С докладом выступила архитектор Мария Зеткина. Согласно презентации, строительство гостиничного комплекса запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010002:46 по переулку Береговому рядом с нижней платформой канатной дороги. На данный момент эта земля относится к категории О-1, что разрешает размещать на ней объекты делового, общественного и коммерческого назначения.

В здании хотят разместить 22 апартамента с террасами. На кровле комплекса планируется создание смотровой площадки. На земельном участке также обустроят шесть парковочных мест с ограниченным временем пребывания. Авторы концепции хотят также сделать нижнюю платформу канатной дороги частью своего комплекса. Над ней планируется установка навеса.

Изображения: скриншоты презентации проекта