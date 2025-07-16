Экспертиза одобрила проект гостиницы апартаментного типа в центре Светлогорска

Проект строительства гостиницы апартаментного типа с рестораном рядом с фуникулером в центре Светлогорска прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 июля. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компании «Западстройпроект» и «ПБ». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010002:46. Его уточнённая площадь составляет 797 кв. м. Разрешённый вид использования участка — гостиничное обслуживание.

Строительством в Береговом переулке займётся ООО «Союз-строй», зарегистрированное в Калининграде на ул. Чехова. По данным базы контрагентов, директором компании выступает Севда Турсунова, которая также вместе с Владиславом Черноивановым является учредителем.

Напомним, что архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект в январе 2025 года. В здании хотят разместить 22 апартамента с террасами. На кровле комплекса планируется создание смотровой площадки. На земельном участке также обустроят шесть парковочных мест с ограниченным временем пребывания. Авторы концепции хотят также сделать нижнюю платформу канатной дороги частью своего комплекса. Над ней планируется установка навеса.