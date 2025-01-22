Стали известны телеканалы, которым власти заплатят 4,3 млн за собственный пиар

Стали известны телеканалы, которым администрация Калининграда заплатит 4,3 млн рублей за освещение своей деятельности в первом полугодии 2025 года. Информация о победителях двух аукционов появилась на портале госзакупок.

Телеканалу, который осуществляет кабельное вещание на территории Калининграда, предусмотрели за пиар 1,8 млн рублей. Победителем этого аукциона стало ООО «Независимая телерадиокомпания «Каскад». Согласно базе данных контрагентов, 25,93% компании принадлежит правительственной Корпорации развития области. Контракт заключили по максимальной цене.

Самую большую сумму городская администрация предусмотрела на освещение своей деятельности через цифровое телевещание на территории города. Его стоимость почти достигла 2,47 млн рублей. Победителем этого тендера стала ГТРК «Калининград». Контракт с ней также заключили по максимальной стоимости.

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