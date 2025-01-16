ТВ, газеты, радио, Интернет: кто получит 13 млн за пиар депутатов Заксобрания

0 0

В конце года Законодательное собрание Калининградской области традиционно объявило аукционы на освещение своей деятельности. На портале госзакупок размещены по два лота для телекомпаний и радиостанций, три — для печатных СМИ. Ещё одну закупку — на пиар деятельности представленных в парламенте партий — анонсировало министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Вклад СМИ в формирование общественного мнения о деятельности регионального парламента на этот раз оценили в общей сложности в 13 207 388 рублей. «Новый Калининград» разбирался, кто и сколько сможет заработать на заказных материалах про депутатов.

Освещением деятельности Заксобрания в региональном сегменте федерального телеканала на территории Калининградской области займётся ГТРК «Калининград», заявка которой была единственной. Закупку разместили на портале 18 декабря. Итоги подвели через десять дней. Контракт с компанией заключили по максимальной стоимости — 4 561 956 рублей. Согласно проекту контракта, за год подрядчику предстоит изготовить:

— не менее 36 программ хронометражем не менее 6 минут (ежемесячно не менее четырёх программ за исключением января, июля и августа);

— не менее 11 программ по 20 минут (ежемесячно за исключением января);

— не менее 80 репортажей в новостной программе длительностью не менее 1 минуты каждый (ежемесячно не менее семи репортажей за исключением января).

Кроме того, ежемесячно (за исключением января) на другом канале должно выходить не менее одной программы хронометражем не менее 20 минут каждая, состоящей из двух частей — не менее 10 минут каждая часть. Общий объём эфирного времени — 516 минут. Цена одной минуты — 8 841 рубль.

18 декабря была размещена и ещё одна закупка на телепиар в региональном сегменте федерального телеканала — на сумму 2 399 814 рублей. Итоги также подвели 28 декабря. Единственным телеканалом, подавшим заявку на участие в торгах, стала «Независимая телерадиокомпания „Каскад“» (25,93% компании принадлежит правительственной Корпорации развития области). Контракт с ней заключили по максимальной стоимости.

В 2025 году компании необходимо изготовить:

— не менее 18 программ хронометражем не менее 11 минут (выход в эфир не реже одного раза в две недели во второй половине дня за исключением января, июля и августа);

— не менее 11 программ по 20 минут (не реже одного раза в месяц в первой половине дня за исключением января);

— не менее 95 репортажей в новостной программе продолжительностью не менее 1 минуты каждый (не реже 8 раз в месяц во второй половине дня за исключением января). Общий объём эфирного времени — 513 минут. Цена одной минуты —4 678 рублей.

19 декабря была размещена ещё одна закупка на оказание информационных услуг — на 189 минут эфирного времени. Единственным участником и победителем торгов в данном случае стало ЗАО «Балтик Плюс». Контракт с подрядчиком заключили по максимальной цене — 302 400 рублей. Итоги торгов подвели 9 января.

В 2025 году радиостанция должна изготовить:

— не менее 18 программ хронометражем не менее восьми минут каждая (ежемесячно за исключением января, июля и августа должно выходить в эфир не менее двух программ во второй половине дня);

— не менее 45 репортажей хронометражем не менее 1 минуты (ежемесячно за исключением января, июля и августа должны выходить в эфир не менее пяти репортажей в первой половине дня). Цена одной минуты —1 600 рублей.

На ещё один контракт на пиар для радиостанций — с начальной стоимостью 300 240 рублей — претендовали два участника. Победителем стало ООО «Тритон ПМ» (радио «Бизнес ФМ — Калининград»), снизившее цену на 1502 рубля — до 298 738 рублей. Закупка была размещена 19 декабря, итоги подвели 9 января.

В 2025 году компании предстоит изготовить не менее 36 программ хронометражем не менее 10 минут. Материалы должны выходить в эфир не реже четырёх раз в месяц за исключением января, июля и августа в период времени с 8:00 до 20:00. Общий объём эфирного времени — 360 минут. Цена одной минуты — 834 рубля.







1 269 000 рублей сможет заработать на пиаре областного парламента газета «Большая районка» — единственный участник торгов. Они проводились с 20 декабря по 15 января. Редакция должна подготовить 36 полноцветных полос формата А3 тиражом не менее 11 тысяч экземпляров каждая с периодичностью выхода не менее четырех полос в месяц. Напомним, что издание входит в правительственный холдинг «Медиасфера», которому в 2024 году было выделено из областного бюджета 70 млн рублей.

В те же даты проводился ещё один аукцион для печатных СМИ на сумму 2 407 480 рублей. В торгах победил единственный участник. Контракт с ним будет заключен по максимальной стоимости. Название компании на портале госзакупок пока не разместили.

В ежедневном печатном издании (газете) должны быть опубликованы информационные материалы общей площадью 14 800 кв.см. На сайте новостного общественно-политического сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно должны выходить не менее пяти информационных материалов объёмом не менее 1200 знаков, включая пробелы. Заголовок должен состоять из не более чем 70 знаков, включая пробелы, лид-абзац — не более 220 знаков, включая пробелы. В материале должно быть главное фото (всего не более четырёх фото в тексте). Всего подрядчику необходимо подготовить 60 информационных материалов.

В рамках этого же контракта на сайте другого новостного общественно-политического сетевого издания должно ежемесячно публиковаться с одновременным дублированием в группе издания в социальной сети не менее 10 информационных материалов, каждый объёмом не менее 1200 знаков. Всего должно быть подготовлено 120 информационных материалов. Отметим, что название подрядчика пока не опубликовано. При этом в Калининградской области в настоящее время выходит ежедневно одна газета — «Комсомольская правда в Калининграде».

На публикацию проектов нормативно-правовых документов Заксобрания в 2025 году готовы потратить 798 000 рублей. Торги проводились с 23 декабря по 15 января. Контракт по максимальной стоимости заключают с единственным участником торгов. Кто это, пока неизвестно. Общая площадь публикаций — 190 000 кв. см.

1 170 000 рублей планирует потратить на освещение деятельности политических партий, представленных в региональном Заксобрании, министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Соответствующая информация размещена на портале регионального центра торгов. Речь идёт о пиаре на региональном телевизионном канале. Общий объём работ — 260 минут. Цена одной минуты — 4,5 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено на 2025 год. Даты приёма заявок для участия в аукционе на сайте пока не указаны.

В 2024 году Заксобрание потратило на освещение своей деятельности региональными телеканалами ГТРК «Калининград» и НТРК «Каскад» 5,4 млн рублей.