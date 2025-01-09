Миллионы на PR: кому и сколько власти заплатят за освещение своей деятельности

Под конец 2024 года администрация Калининграда организовала семь аукционов на освещение своей деятельности и работы горсовета в 2025 году. Лоты рассчитаны до концов первого и второго кварталов. В торгах принимали участие средства массовой информации всех видов: от газет до интернет-порталов. «Новый Калининград» разбирался, кто займётся пиаром городской администрации в новом году.

Первый лот, размещённый в начале декабря, разыграли в середине того же месяца. Контракт по максимальной стоимости в 208 тыс. руб. заключили с ЗАО «Балтик Плюс», в которое входят одноимённая радиостанция и информационное агентство. Компании предстоит заниматься освещением деятельности калининградской администрации и горсовета через интернет-портал в первом квартале 2025 года. С января по март «Балтик Плюс» должен опубликовать 16 информационных материалов.

Второй контракт городские власти заключили с ООО «В-Медиа». Юрлицо является учредителем интернет-портала «Калининград.Ru» (сайт Kgd.Ru). Компания подписала с администрацией соглашение по максимальной цене в 257,1 тыс. рублей. Порталу предстоит освещать деятельность администрации Калининграда и горсовета в течении первого квартала. В январе редакции необходимо будет выпустить пять материалов, а в феврале и марте — по шесть.

Сумму в 1,34 млн рублей выделили на освещение деятельности городских властей в еженедельном цветном печатном СМИ и его электронной версии. Этот контракт заключили с ООО «Издательство Страна», которое является учредителем газеты «Страна Калининград». Изданию предстоит освещать деятельность городских властей до конца июня 2025 года. При этом на бумажном носителе журналистам газеты будет необходимо оказать услуги в объёме 14,8 тыс. кв. см, в то время как на сайте издания нужно опубликовать за этот же период 46 текстов.

Издатель газеты «Новый караван» ООО «Истел» заключил с администрацией соглашение на освещение деятельности властей в еженедельном бесплатном печатном СМИ, цена контракта — 250,25 тыс. рублей. Услуги необходимо будет оказывать также до конца июня 2025 года. Общий объём публикаций составит 3,85 тыс. кв. см.





Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

На освещение своей деятельности и работы горсовета в ежедневном цветном печатном издании власти выделили 1,07 млн рублей. Контракт до 23 июля 2025 года заключили с ООО «Комсомольская Правда — Калининград» по максимальной стоимости. Согласно техническому заданию, журналистам одноимённой газеты предстоит публиковать материалы как в ежедневных, так и в итоговых (недельных) выпусках. Общий объём материалов должен составить 5,9 и 7,7 тыс. кв. см.

Телеканалу, осуществляющему кабельное вещание на территории Калининграда, горвласти предусмотрели 1,84 млн рублей. Итоги аукциона подвели 18 декабря, однако информация о его победителе на момент публикации текста неизвестна. Следует отметить, что и этот контракт заключили по максимальной стоимости. В течение первых шести месяцев 2025 года телеканалу предстоит оказывать услуги четырёх видов. Первый — сюжеты о деятельности администрации Калининграда длительностью в одну минуту. Таких роликов нужно 67 штук. Второй — собственные интервью или сюжеты о деятельности мэрии длиной в пять минут. Материалы необходимы в количестве шести штук, их необходимо выпускать в ежедневной утренней программе во временном отрезке с 07:00 по 08:30 с дальнейшим повтором. Оставшиеся позиции по техзаданию связаны с полуминутными социальными роликами. Сначала тележурналистам нужно изготовить эти 18 роликов, а потом разместить их не менее 60 раз.

Самую большую сумму городская администрация предусмотрела на освещение своей деятельности через цифровое телевещание на всей территории Калининграда. Его стоимость почти достигла 2,47 млн рублей. Победитель аукциона также остаётся неизвестным, несмотря на то, что его определили 19 декабря. По техническому заданию журналистам предстоит работать с городскими властями до 30 июня 2025 года. Так, телеканалу нужно будет выпустить 50 сюжетов с минутным хронометражем в эфире новостной программы после 18:00. Соглашение подразумевает создание пяти тематических программ в жанре интервью с представителями мэрии или горсовета длительностью до восьми минут. Помимо этого, исполнителю контракта предстоит изготовить и выпустить в эфире шесть раз 10 видеороликов социальной рекламы. Заключительный пункт техзадания — изготовление двух фильмов о деятельности властей Калининграда за 2024 год длительностью не менее семи минут каждый.

Корреспонденты СМИ должны самостоятельно готовить материалы. Их подготовка включает в себя выезды на место событий, сбор информации, запись интервью и комментариев спикеров, написание и последующую редактуру, а также согласование материалов с муниципальным заказчиком — администрацией Калининграда. Итоговая сумма, которую городские власти потратят на собственный пиар за первое полугодие 2025-го, составит почти 7,44 млн рублей.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»