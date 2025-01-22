Компания по онлайн-обучению Skillbox переехала из Кипра в Калининград

Компания по онлайн-обучению Skillbox переехала из Кипра в Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания Skillbox, предоставляющая услуги по онлайн-обучению, завершила процесс редомициляции из Кипра в Росиию. Юрлицо зарегистрировалось как МКАО «Скилбокс Холдинг» в Калининграде. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отмечается, что ​​уставный капитал холдинга составляет 502,5 млн руб. Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций компании и присвоил ему регистрационный номер 1-01-17014-A. МКАО «Скилбокс Холдинг» завершило переезд 21 января.

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Издание отметило, что Skillbox принадлежит холдингу VK. Доля компании составляет 50,06%. Основатели платформы владеют 22,72%, а частный фонд IT-предпринимателя Александра Галицкого — 14,21%. Еще 13% зарезервировано под долгосрочную мотивационную программу для сотрудников.

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