Елена Дятлова показала, как выглядит новый корпус школы № 11 в Чкаловске (фото)

Елена Дятлова показала фотографии нового корпуса школы № 11 имени Т.А. Апакидзе в Чкаловске. Изображения учебного учреждения сити-менеджер Калининграда выложила в своём телеграм-канале.

«Остаётся всего несколько месяцев до того момента, когда новый корпус школы примет учеников. На пяти этажах этого корпуса достаточно помещений, чтобы разместить всё необходимое. Дети будут учиться в одну смену. Уже летом в новом корпусе начнёт свою работу летний пришкольный лагерь. А мы за время каникул успеем обновить действующий корпус школы — отремонтируем фасад и спортивный зал», — написала глава администрации Калининграда.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

Изначально объект планировали построить в 2022 году. Генеральный проектировщик, калининградская компания «Вест-Проект», подготовила документацию в апреле 2023 года, в сентябре того же года проект прошёл госэкспертизу. В январе 2025-го корпус школы № 11 официально ввели в эксплуатацию. Общая стоимость работ составила 1 млрд 28 млн рублей. С 2018 года объект подорожал почти в два раза.

Корпус рассчитан на 21 класс. В нём также размещены мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства, два спортзала с разметками для футбола и волейбола, раздельными душевыми и санузлами. В здании планировали обустроить студию танца с хореографическими станками и музей боевой славы и патриотического воспитания. Корпус оснащён всей необходимой инфраструктурой для комфортного передвижения и обучения маломобильных групп населения, а его территория — площадками для спортивных игр и зонами отдыха.

Как сообщалось ранее, за счёт нового корпуса школа рассчитывает перейти на обучение в одну смену. В здание «переедут» ученики 5-11 классов, по предварительным данным, около 800 человек.