В Чкаловске ввели в эксплуатацию новый корпус школы № 11 (фото)

Власти Калининградской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы № 11 на ул. Мира в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики. Как сообщили «Новому Калининграду» в образовательном учреждении, занятия в новом здании планируют проводить со следующего учебного года.

Разрешение выдано МБУ «Управление капитального строительства» 26 декабря 2024 года. Общая площадь пятиэтажного здания — 15751,6 кв.метра. Оно расположено на земельном участке с кадастровым номером 39:15:120307:1062.





Фото: страница депутата Заксобрания Калининградской области Евгения Верхолаза в соцсети «ВКонтакте»

Изначально объект планировали построить в 2022 году. Генеральный проектировщик, калининградская компания «Вест-Проект», подготовила документацию в апреле 2023 года, в сентябре проект прошёл госэкспертизу.

В декабре 2023 года региональные власти дополнительно выделили Калининграду 734 млн рублей на софинансирование строительства корпуса. Общая стоимость работ составила 1 млрд 28 млн рублей. С 2018 года объект подорожал почти в два раза.

Корпус рассчитан на 21 класс. В нём также размещены мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства, два спортзала с разметками для футбола и волейбола, раздельными душевыми и санузлами. В здании планировали обустроить студию танца с хореографическими станками и музей боевой славы и патриотического воспитания. Корпус оснащён всей необходимой инфраструктурой для комфортного передвижения и обучения маломобильных групп населения, а его территория — площадками для спортивных игр и зонами отдыха.

Как сообщалось ранее, за счёт нового корпуса школа рассчитывает перейти на обучение в одну смену. В здание «переедут» ученики 5-11 классов, по предварительным данным, около 800 человек.