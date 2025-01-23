«Кирпич едят птицы»: в замке Лабиау объяснили, почему не сбивают с него штукатурку

Представители замка Лабиау в Полесске объяснили, почему пока не планируют сбивать штукатурку со стен памятника архитектуры (по мнению посетителей, это бы сделало его более привлекательным). После очередного подобного предложения в соцсетях администратор паблика, посвященного истории и восстановлению замка, сослался на «крылатую угрозу».

«В нашем случае штукатурка защищает замок от дальнейшего разрушения, — написал он. — В тех местах, которые лишены штукатурки, у нас очень много утрат: кирпич едят птицы, он вымывается водой, страдает от ветра. Без восстановления кладки и обработки спецсоставами всего замка в этом действии для нас будет больше вреда, чем пользы, увы».

Ниже представитель замка продемонстрировал участки кладки, которые, по его словам выклевали голуби.

В течение января в замке Лабиау успели вставить несколько окон с деревянными рамами. Они появились в восточном флигеле и на западном фасаде. Также продолжается работа с водостоками.

Напомним, что год назад в замке Лабиау под слоями осыпавшейся с потолочных сводов штукатурки обнаружили древние росписи. О находке и о перспективах восстановления замка тогда же сообщал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, осмотревший росписи в ходе служебной командировки.