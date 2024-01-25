В замке Лабиау под осыпавшейся штукатуркой обнаружили древние росписи (фото)

В замке Лабиау, расположенном в Полесске, под слоями осыпавшейся с потолочных сводов штукатурки обнаружили древние росписи. О находке и о перспективах восстановления замка корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, осматривавший росписи в ходе служебной командировки.



«Нас пригласили люди, которые смотрят за музеем в замке Лабиау, в связи с тем, что там осыпалась штукатурка на сводах и обнажились фрагменты каких-то пока невнятно читаемых изображений, — пояснил Маслов. — Насколько это ценно и что именно изображено, пока сказать трудно, но мы стали сотрудничать со специалистом по монументальной живописи (петербургский реставратор Александр Кузнецов-Сергеев ранее также занимался реставрацией старинного настенного изображения в Советске — прим. „Нового Калининграда“) благодаря организации, которая проводит работы на замке Нойхаузен. Он в ближайшее время приедет».

Евгений Маслов напомнил, что Кузнецов-Сергеев также занимался обследованием росписей в кирхе Святой Барбары в Храброво, реставрацию которых специалисты ранее посчитали нецелесообразной. Замковое помещение, в котором были обнаружены росписи, по словам Маслова, не религиозного назначения, поэтому изображения могли быть нанесены «для красоты».

«Рассматривая открывшиеся фрагменты, мы предполагали, что это могут быть какие-то лучи солнца или какие-то изображения Серафимов или еще каких-то небесных сил. Могут быть варианты — гадать бесполезно. А вот стоит ли дальше очищать, также пока непонятно. Это ведь не краска, а штукатурка», — добавил чиновник.

Настенные росписи, обнаруженные под штукатуркой. Фото предоставлено очевидцем

Руководитель Службы признал, что замок Лабиау, собственником которого является РПЦ, на сегодняшний день является наиболее сохранившимся из всех в регионе.

«Там все четыре флигеля есть. Рвы опять же. По моей оценке, чисто с точки зрения архитектуры он наиболее сохранившийся. Все остальное у нас обычно называется руинами», — продолжил он.

Проблемой с точки зрения восприятия туристического объекта является еще и то, что у помещений замка множество арендаторов (похоронное бюро, парикмахерская и т.д.), однако разобраться с этим хаосом можно будет только после того, как будет найдет титульный инвестор.

«Замком нужно заниматься целиком. Нельзя его дробить на куски. Не стоит забывать, что это самый центр пусть и небольшого, но города. Рядом красивейший мост, река и залив. Концепция наполнения замка уже разрабатывается, но пока это преждевременно анонсировать», — заключил Маслов.