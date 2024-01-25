В замке Лабиау под осыпавшейся штукатуркой обнаружили древние росписи (фото)

В замке Лабиау под осыпавшейся штукатуркой обнаружили древние росписи (фото)
Замок Лабиау. Фото: Евгений Маслов
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В замке Лабиау, расположенном в Полесске, под слоями осыпавшейся с потолочных сводов штукатурки обнаружили древние росписи. О находке и о перспективах восстановления замка корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, осматривавший росписи в ходе служебной командировки.

«Нас пригласили люди, которые смотрят за музеем в замке Лабиау, в связи с тем, что там осыпалась штукатурка на сводах и обнажились фрагменты каких-то пока невнятно читаемых изображений, — пояснил Маслов. — Насколько это ценно и что именно изображено, пока сказать трудно, но мы стали сотрудничать со специалистом по монументальной живописи (петербургский реставратор Александр Кузнецов-Сергеев ранее также занимался реставрацией старинного настенного изображения в Советске — прим. „Нового Калининграда“) благодаря организации, которая проводит работы на замке Нойхаузен. Он в ближайшее время приедет».

Евгений Маслов напомнил, что Кузнецов-Сергеев также занимался обследованием росписей в кирхе Святой Барбары в Храброво, реставрацию которых специалисты ранее посчитали нецелесообразной. Замковое помещение, в котором были обнаружены росписи, по словам Маслова, не религиозного назначения, поэтому изображения могли быть нанесены «для красоты».

«Рассматривая открывшиеся фрагменты, мы предполагали, что это могут быть какие-то лучи солнца или какие-то изображения Серафимов или еще каких-то небесных сил. Могут быть варианты — гадать бесполезно. А вот стоит ли дальше очищать, также пока непонятно. Это ведь не краска, а штукатурка», — добавил чиновник.

Фото предоставлено очевидцем
Настенные росписи, обнаруженные под штукатуркой. Фото предоставлено очевидцем

Руководитель Службы признал, что замок Лабиау, собственником которого является РПЦ, на сегодняшний день является наиболее сохранившимся из всех в регионе.

«Там все четыре флигеля есть. Рвы опять же. По моей оценке, чисто с точки зрения архитектуры он наиболее сохранившийся. Все остальное у нас обычно называется руинами», — продолжил он.

Проблемой с точки зрения восприятия туристического объекта является еще и то, что у помещений замка множество арендаторов (похоронное бюро, парикмахерская и т.д.), однако разобраться с этим хаосом можно будет только после того, как будет найдет титульный инвестор.

«Замком нужно заниматься целиком. Нельзя его дробить на куски. Не стоит забывать, что это самый центр пусть и небольшого, но города. Рядом красивейший мост, река и залив. Концепция наполнения замка уже разрабатывается, но пока это преждевременно анонсировать», — заключил Маслов.

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