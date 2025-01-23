В Калининградской области раскрыли убийство ветерана ВОВ, совершённое в 2011 году

В следственном управлении СК по Калининградской области объявили о раскрытии жестокого группового убийства ветерана Великой Отечественной войны, совершённого в январе 2011 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, участник войны проживал в посёлке Большая Поляна Гвардейского района. Одному из подозреваемых в четверг, 23 января, предъявлено обвинение по пунктам «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

«По версии следствия, в ночь на 25 января 2011 года фигурант совместно со своим знакомым проникли в квартиру к 88-летнему мужчине, избили его, нанесли не менее одного удара ножом в шею, после чего задушили, — сообщает пресс-служба регионального управления СК. — Затем фигуранты похитили из квартиры пенсионера денежные средства в сумме 280 тыс. рублей, а также принадлежащие ему награды ветерана Великой Отечественной войны, после чего с места преступления скрылись».

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако после сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, и анализа имеющихся сведений и доказательств следователи вернулись к допросам свидетелей и получили новые данные, которые вывели на след 39-летнего калининградца (на момент преступления ему было 25 лет).

«В настоящее время 39-летний калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 22 марта 2025 года, — добавили в ведомстве. — Второй фигурант, по имеющимся сведениям, вскоре после убийства ветерана покинул территорию Калининградской области. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения».