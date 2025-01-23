Жители домов в центре Калининграда отказались платить за подсветку

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Жители нескльких домов в центре Калининграда, на которых Фонд капремонта установил архитектурно-художественную подсветку, отказались оплачивать её содержание. Имущество передаётся в муниципальную собственность. Вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета в четверг, 23 января.

Пока речь идёт о четырёх домах, жильцы которых на общедомовых собраниях приняли решение, что не согласны брать на себя расходы на подсветку. Речь об оплате электроэнергии и содержании оборудования. Чтобы «сохранить облик, созданный Фондом капремонта», оборудование приняла на баланс горадминистрация. Всего такое решение планируют принять в отношении 39 домов. В период переоформления собственности подсветка отключена.

Оборудование планируют использовать для освещения города и включать одновременно с уличными фонарями. Учёт электроэнергии, как отмечается, будет вестись с помощью отдельных приборов. Для архитектурной подсветки используются энергосберегающие технологии и пока новое оборудование не требует больших расходов, однако в дальнейшем на бюджет ляжет определённая нагрузка. Сумма расходов не уточняется.

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