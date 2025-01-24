В суд передали уголовное дело о контрабанде янтаря в Краснознаменске

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Прокуратура Калининградской области передала в Краснознаменский районный суд уголовное дело о покушении на контрабанду янтаря. Об этом сообщила сообщила Генпрокуратура РФ.

Инцидент произошел в 2023 году. Жители региона Иван Савинов и Евгений Моисеев организовали подготовку и транспортировку более 250 кг янтаря. Злоумышленники планировали переправить камень в Литву через реку Неман.

«Используя квадрокоптер, находящиеся на территории иностранного государства соучастники, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, перекинули трос через реку. С его помощью Савинов и Моисеев закрепили мешки с янтарем, чтобы переместить их на территорию Литвы. После этого они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъят янтарь стоимостью более 7,2 млн рублей», — сообщило ведомство и отметило, что жители региона обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов).

Напомним, что в декабре 2024 года в суд поступило уголовное дело в отношении шести лиц, один из которых — житель Литвы. Их также обвинили в контрабанде янтаря массой в 286 кг. Общая стоимость товара оценили в 2,9 млн рублей.

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