На украшение Зеленоградска ко Дню влюблённых выделили более 300 тыс. рублей

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Ко Дню влюблённых ЗАГС и площадь Зеленоградска планируют украсить за 325 803 рубля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы заказывает «Культурно-досуговый центр» Зеленоградского округа. Закупка осуществлена у единственного поставщика. Согласно размещённому на портале проекту договора, это индивидуальный предприниматель Виталий Загарин. Он же занимался подготовкой улиц Зеленоградска к Новому году и Рождеству в 2024 году. Тогда на работы выделяли порядка 3 млн рублей.

Монтаж конструкций необходимо провести, используя материалы заказчика. Разместить предстоит неоновую вывеску «Любовь», светодиодную гирлянду и фигуры сердец разного размера. Срок выполнения работ — до 12 февраля 2025 года.

Согласно данным открытых источников, основный вид деятельности указанного подрядчика — в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих сферах.

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