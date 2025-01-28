Зеленоградск планируют украсить с помощью 260 сердец из пенопласта

Зеленоградск планируют украсить с помощью 260 сердец из пенопласта
Фото: страница газеты «Волна» в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Госзакупки

Зеленоградский «Культурно-досуговый центр» заказал 260 сердец из пенопласта и другие декоративные изделия «в рамках организации мероприятий ко Дню Святого Валентина». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

260 декоративных изделий в виде сердца из пенопласта размером 200 на 200 и 300 на 300 мм с атласными лентами для крепления обошлись учреждению в 122 200 рублей. На неоновую вывеску «Любовь», 12 кубов, оклеенных изображениями в тематике Дня влюблённых, и четыре сердца из ПВХ с неоновой подсветкой потратили 206 500 рублей.

Обе закупки осуществлены у единственного поставщика. Имя предпринимателя или название организации, с которой заключается контракт, на сайте пока не указаны. Поставить изделия необходимо до 3 февраля.

Контракт на монтаж указанных конструкций ранее заключили за 325 803 рубля. Срок выполнения работ — до 12 февраля 2025 года.

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