Инвестор восстановил электроснабжение вокзала в Краснолесье

Инвестор восстановил электроснабжение вокзала в Краснолесье
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На вокзале в Краснолесье Нестеровского округа восстановили электроснабжение. О том, что здание теперь «под напряжением», сообщил на своей странице «ВКонтакте» инвестор проекта Сергей Свердлов, возглавляющий туристический комплекс FridayCenter.

«Огромное спасибо Калининградской Железной Дороге за помощь в решении этого вопроса, — написал Свердлов. — Благодарим за содействие и администрацию Нестеровского района. Впереди проектирование и начало реконструкции».

«Новому Калининграду» Сергей Свердлов рассказал, что вопрос решался довольно долго из-за того, что компания «Россети-Янтарь» не имеет своих сетей на указанном участке.

«Сети там имеют „Железные дороги“, и когда это выяснилось, мы подали заявку на восстановление подключения, потому что вокзал же был раньше отключен, — пояснил инвестор. — Нам это подключение согласовали. Это была обыкновенная техническая работа. Так как это очень крупная компания, это заняло некоторое время, немножко больше, чем мы планировали».

В октябре 2024 года Сергей Свердлов сообщал «Новому Калининграду», что проект реконструкции вокзала в Краснолесье встал на паузу из-за проблем с земельным участком. Он уточнял, что «не мог ничего планировать без электричества и без выделения земельного участка».

Изначально на вокзал в Краснолесье претендовали два инвестора, между которыми начался заочный спор. При этом на сторону одного встали местные жители, а на сторону другого — региональные и муниципальные власти.

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