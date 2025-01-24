Инвестор рассказал о развитии «парка фотоохотников» в Роминтской пуще

Роминтскую пущу планируют развивать как «парк для фотоохоты». Об этом «Новому Калининграду» сообщил Сергей Свердлов, возглавляющий туристический комплекс FridayCenter. В качестве отправной точки для велотуристов и фотоохотников, по словам Свердлова, должен стать вокзал в Краснолесье, на базе которого должен появиться информационно-туристический центр.

«Вокзал будет многофункциональным пространством, в котором можно будет проводить мероприятия, — сообщил инвестор. — Обязательно в нем будет информационно-туристический центр, который будет содержать всю информацию по Краснолесью (не только по посёлку, но по всему Красному лесу), и какая-то администрация».

Свердлов пояснил, что ранее выступал с программой туристического развития Роминтской пущи, для чего он планировал организовать веломаршруты и «парк для фотоохотников», который заинтересует фотографов и художников.

«Вокзал будет всего лишь местом базирования. У него всего лишь 270 квадратных метров. Это будет не более чем информационный центр с каким-то там магазинчиком каких-то местных сувениров. Там несколько залов, где можно будет собираться и выставлять работы. Наш план — развивать не вокзал, а территорию», — добавил он.

По поводу визуализации, подготовленной ранее Свердлову архитектором Артуром Сарницем, на которой рядом с вокзалом появляются пристройки и отдельно стоящие постройки, инвестор заметил, что это всего лишь видение автора эскизов.

«Артур Сарниц нам подготовил визуализацию не только вокзала, но и всей территории, которую мы планируем развивать рядом с вокзалом. Это просто эскизный проект, всего лишь картинки без какого-либо проекта. Что это и для чего он это расширил, я даже и не знаю. Он так видит», — заметил Свердлов.

Инвестор добавил, что пристройка, которую изобразил у вокзала Сарниц, ранее действительно была, однако о её восстановлении пока речи не идёт.

«Все земельные вопросы у нас в стадии рассмотрения в Москве, — продолжил он. — Это были земли лесфонда, которые сейчас передали национальному парку „Куршская коса“. Национальный парк их межует и формирует, каждому из этих участков даёт своё целевое назначение и разрешённое использование. Мы не будем пока заниматься зданием вокзала, мы сейчас будем только проектировать его внутри, а когда появятся какие-то документы на землю, на которой будет стоять вокзал, только тогда будет понимание, что в этом вокзале возможно сделать, в каком виде и как. То есть без каких-либо документов на землю это будет просто некий план. Во что это выльется, пока не знаю».

В октябре 2024 года Сергей Свердлов сообщал «Новому Калининграду», что проект реконструкции вокзала в Краснолесье встал на паузу из-за проблем с участком, на котором стоит здание. Он уточнял, что «не мог ничего планировать без электричества и без выделения земельного участка». 20 января стало известно, что вокзал удалось подключить к электричеству.